ماجر: “محرز وصلاح سيكونان نجمي البطولة الإفريقية”

أكد الناخب الوطني السابق رابح ماجر، أنّ اللاعب الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح سيكونان أيقونة البطولة الإفريقية المقبلة.

وتحدث صاحب الكعب الذهبي عن قرعة البطولة الإفريقية والمرشحين للتتويج بلقب الكان في نسختها الـ32 في تصريح لقناة الأهلي المصري قائلا:

“صلاح ومحرز يلعبان في أفضل الأندية بالدوري الإنجليزي، وهما بمثابة سفراء الكرة العربية، وشرفانا كثيرا بحضورهما في المحافل الدولية، وسيكونان حاضران أيضا في كأس إفريقيا بمصر، وهو ما يعطي دفع كبير لهذه البطولة”.

“صلاح لاعب ممتاز وما يصنعه مع فريق ليفربول، ممتاز جدا وخاصة الفوز الأخير المسجل أمام فريق بورتو في رابطة الأبطال”

وأضاف: ” نفس الشيء بالنسبة لمحرز مع مانشستر سيتي، بالرغم من أنه غير أساسي، إلا أنه لاعب يملك أهمية كبيرة في ناديه، وإن شاء الله كأس إفريقيا المقبلة ستكون مليئة بالنجوم”.