 ماجر:” مدهش ما يُقال عني..” !!

الرياضة
  • -
  • 0
 ماجر:” مدهش ما يُقال عني..” !!
بقلم أمير بهلول

أبدى الناخب الوطني، رابح ماجر، عن دهشته مما يحدث له في الآونة الأخيرة مع الصحافة بشكل عام والجزائرية بشكل خاص، أين أكد أنه الوحيد المخول بمنح ترخيص للاعبين بالإدلاء بالتصريحات.

وقال ماجر في تصريحات لموقع غول: “من المدهش ما يحدث في الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “أنا الوحيد المخول له منح ترخيص للاعبين وللطاقم الفني بالإدلاء بتصريحات للصحافة”.

وتابع: “أنا من سمح للصحفيين بالحضور إلى سيدي موسى والحديث مع اللاعبين وحتى في النمسا”.

وأردف قائلا: “أنا من يسهل عليهم هذه الأمور، لكن مع الأسف البعض يتهمني بأنني أرفض الصحافة الجزائرية”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital