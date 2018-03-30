 ماجر:” مدهش ما يُقال عني..” !!

أبدى الناخب الوطني، رابح ماجر، عن دهشته مما يحدث له في الآونة الأخيرة مع الصحافة بشكل عام والجزائرية بشكل خاص، أين أكد أنه الوحيد المخول بمنح ترخيص للاعبين بالإدلاء بالتصريحات.

وقال ماجر في تصريحات لموقع غول: “من المدهش ما يحدث في الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “أنا الوحيد المخول له منح ترخيص للاعبين وللطاقم الفني بالإدلاء بتصريحات للصحافة”.

وتابع: “أنا من سمح للصحفيين بالحضور إلى سيدي موسى والحديث مع اللاعبين وحتى في النمسا”.

وأردف قائلا: “أنا من يسهل عليهم هذه الأمور، لكن مع الأسف البعض يتهمني بأنني أرفض الصحافة الجزائرية”.