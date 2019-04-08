ماجر: “مصر المرشح الأول للفوز بكأس إفريقيا”

أكد الناخب الوطني السابق “رابح ماجر”، أنّ المنتخب المصري الذي سيلعب الكان في أرضه وأمام جماهيره سيكون المرشّح الأول للفوز بكأس إفريقيا.

وقال “ماجر” في حوار مطول أجراه مع موقع “كووورة”: “هناك منتخبات قوية مثل منتخب المغرب والمنتخب التونسي، وحتى الكاميروني القادر على العودة بقوة، بالإضافة إلى المنتخب السينغالي”.

وأضاف: “لكن أعتقد أن المنتخب المصري وهو بين جماهيره لديه كل الإمكانيات للفوز باللقب”.

وتابع: “وأرى أيضا أن المنتخب الجزائري قادر على الظهور بشكل أقوى مما كان عليه في التصفيات”.

في حين ختم كلامه قائلا: “الكرة الإفريقية عودتنا على المفاجآت، ويجب أن نرى بداية كل منتخب في البطولة حتى نحكم على مستواه وأتوقع أن تكون النسخة قوية”.