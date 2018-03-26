ماجر :”مصر بدون صلاح لاشيئ وسنكون أفضل منها أمام البرتغال”

إستغل الناخب الوطني، رابح ماجر الحصة التدريبية الأولى لعناصره بمدينة “غراز” لـ”تحليل” اللقاء الودي الذي فازت به البرتغال أمام مصر.

ووفقا لما كشف عنه موقع “ديزاد فوت”، فإن ماجر قال لعناصره :”كوبر ولاعبوه فقدوا كل شيء بمُجرد خروج محمد صلاح”.

ليُواصل بلغة الواثق من نفسه :”أمام البرتغال سنُحقق نتيجة أحسن من مصر التي سقطت بهدفين مُقابل واحد بعدما كانت مُتفوقة”.

ويُمني صاحب الكعب الذهبي نفسه بقيادة “الخضر” لتحقيق الإنتصار أمام “إيران” وبعدها الصمود على الأقل أمام “السيلساو” للرد على مُنتقديه.