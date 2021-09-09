ماجر: “منتخب جيبوتي ضعيف وواجهنا العديد من الصعوبات أمام بوركينافسو”

أكد المدرب السابق للمنتخب الوطني رابح ماجر أن المباراة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 التي فاز بها الخضر بثمانية أهداف نظيفة امام جيبوتي لا تعتبر معيارا لقوة الخضر ، خاصة أن المنافس كان جد ضعيف.

وتحدث أسطورة المنتخب الوطني رابح ماجر عن مشوار الخضر في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر في تصريح لقناة أون سبور المصرية قائلا:

“المباراة الأولى للمنتخب الجزائري أمام جيبوتي كانت في إتجاه واحد خاصة أن المنافس كان جد متواضع، ولم نواجه أي صعوبة وهو ما سمح لنا بالفوز بنتيجة جد عريضة، لكن في المباراة الثانية واجهنا العديد من المفاجآت أمام بوركينافاسو وإن شاء الله سنقدم آداء أفضل أمام النيجر وأنا متفائل بأن نفوز بالمباريات المتبقية”.

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