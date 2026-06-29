ماجر: “منتخب سويسرا خطير وعلى الخضر إظهار روح قتالية في مواجهته”

أبرز النجم الأسبق للمنتخب الوطني رابح ماجر، صعوبة المنافس المقبل للخضر، في كأس العالم، منتخب سويسرا.

وقال ماجر، بخصوص منتخب سويسرا، عبر قناة “MBC”: “منتخب سويسرا أثبت بأنه منافس خطير”.

كما أضاف الأسطورة الأسبق للمنتخب الوطني: “المنتخب الجزائري يجب ألا ينظر للمنافس سواءً كان ضعيفا أو قويا”.

وتابع رابح ماجر: “يجب أن نلعب بإمكاناتنا كمنتخب، ونظهر الروح القتالية، والشخصية في الملعب”.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه نظيره السويسري، فجر يوم الجمعة، لحساب الدور الـ32 من كأس العالم 2026.