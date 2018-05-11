ماجر: “منحنا الفرصة للجميع وانتهت فترة التجريب”

أكد الناخب الوطني، رابح ماجر، أنه حان الوقت لضبط التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني، وسيتم الكشف عنها في تربص ماي المقبل.

وصرح رابح ماجر للإذاعة الوطنية: “منحنا الفرصة لكل اللاعبين، انتهىت فترت التجريب، وحان الوقت لضبط التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني”.

وأضاف: “ستكتشفون قائمة المنتخب الوطني النهائية، خلال التربص المقبل المقرر شهر ماي، والتي سنحضر معها لنهائيات كأس أمم إفريقيا”.

وتابع: “مباراتي الرأس الأخضر، والبرتغال، ستكون خلال تواريخ الفيفا، ما سيسمح لنا بالإستفادة من لاعبينا المحترفين، إضافة لبعض اللاعبين المحليين”.