ماجر: ” من غير الطبيعي أن نقيل مدرب بعد هزيمة في مباراة ودية”؟

إشتكى الناخب الوطني رابح ماجر لدى الصحفيين البرتغاليين من الوضعية التي يعيشها مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد المطالب الكثيرة بإقالته من رأس العارضة الفنية للخضر عقب الهزيمة المسجلة خلال المباراة الودية أمام منتخب الرأس الأخضر.

ونشط ماجر ندوة صحفية أمسية اليوم الأربعاء تحدث فيها عن المباراة الودية التي ستجمع الخضر بالمنتخب البرتغالي أمسية الغد الخميس قائلا:

“الصحفيين الجزائريين يعرفون جيدا وضعيتي، لكن البرتغاليين عليهم أن يعرفوا أنني ضحية مؤامرة، فبالرغم من أننا قمنا بعمل جيد، طيلة 7 أشهر، أين جلبنا أفضل اللاعبين ، وعملنا بجد من أجل إيجاد الحلول”

“ولعبنا أمام نيجيريا، بعد 10 أيام من تعييني على رأس العارضة الفنية، وقدمنا مباراة جيدة وكنا قريبين من الفوز في غياب 5 لاعبين أساسيين، وفزنا بعدها بنتيجة 3-0 أمام إفريقيا وأمام تنزانيا، وأمام رواندا”

“واجهنا بعدها منتخب إيران المتأهل إلى المونديال، صحيح اننا خسرنا بـ2-1 لكننا قدمنا مباراة جيدة، وخضنا مباراة السعودية المتأهلة إلى المونديال وقبلت بخوض هذه المباراة بالمتنتخب الثاني وهذا تحدي كبير”

وأضاف: “للأسف هذه هي كرة القدم، لحد الآن لعبنا سوى المباريات الودية، وأجيبوني بصراحة أيها البرتغاليين، هي من الطيبيعي إقالة مدرب في حالة ما إذا خسر مباراة ودية؟”.