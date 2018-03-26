ماجر :”من يشتمنا سيأتي ويطلب المعذرة”

ظهر الناخب الوطني، رابح مُستاءً كثيرا من الإنتقادات الموجهة له منذ وصوله للعارضة الفنية، وأكد ذلك في حديثه مع لاعبيه.

وحسب موقع “ديزاد فوت”، فإن أسطورة “بورتو” وخلال اجتماع مُصغّر له مع زملاء محرز :”من يشتموننا الآن سيأتون ويطلبون المعذرة”.

وأضاف صاحب الكعب الذهبي :”هناك أشخاص آخرون يُحبونكم، ويضعون فيكم كل الثقة، ويؤمنون بكم، ونحن أعضاء الطاقم الفني في مُقدمتهم”.

ليختم :”علينا أن نواصل على نفس النهج ونبقى مُتحدين فيما بيننا، وسنقوم بخيارات وندرس كل الحلول المُتاحة في كل مرة”.