ماجر: “مواجهة منتخب سويسرا لن تكون أسهل من إسبانيا”

أبدى أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، رأيه بخصوص المنافس المقبل للخضر، منتخب سويسرا، والذي سيواجهه في الدور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكدا صعوبة هذه المباراة.

وصرّح ماجر، في هذا الخصوص، عبر قناة “MBC”: “تفادي منتخب إسبانيا قد يكون إيجابيا، وقد لا يكون إيجابيا بالنسبة للمنتخب الجزائري”.

“كما أضاف: “المنتخب الإسباني ليس نفسه المنتخب الذي عرفناه في السنوات الماضية، والدليل على ذلك هو تعادله في مباراته الأولى مع الرأس الأخضر”.

وأردف صاحب الكعب الذهبي: “منتخب إسبانيا لم يكن قادرا على الفوز أمام منتخب تأهل لأول مرة إلى بطولة كأس العالم”.

“وتابع رابح ماجر: “كان من الممكن أن تكون المباراة أمام إسبانيا أسهل للجزائر، كما بإمكانها أن تكون أصعب ضد سويسرا. هذه هي كرة القدم، إنها لعبة مجنونة، ولا تخضع للمنطق”.