ماجر :”موعدنا في كان 2025.. أتمنى ان تكون في الجزائر”

دعّم نجم المنتخب الوطني سابقا رابح ماجر ملف احتضان الجزائر لكأس إفريقيا 2025 بطريقته الخاصة.

وقال رابح ماجر عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” : “سأبقى أنا المناصر الأول للخضر و كرة القدم الجزائري، كما أتمنى الأفضل خلال الشان”.

وأضاف “سأبقى وفيا لعاداتي مثلما كنت عليه منذ أول يوم”.

كما أردف نجم بورتو سابقا “موعدنا في كأس إفريقيا 2025 ، أتمنى أن تكون المنافسة في الجزائر“.

يذكر. أن الفاف قامت بالرد له بطريقة حضارية عندما علقت “احتراماتنا يا أسطورة”.

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