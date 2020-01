ماجر مُستعد لحفل “الكاف”

ونشر الحساب الرسمي لـ “الكاف” صورا لأحد أساطير الكرة الجزائرية لحظة وصوله لـ “مصر”.

وجاء في التغريدة: “رابح ماجر حاضر في حفل الكاف، مصر تستقبل العديد من أساطير كرة القدم الإفريقية”.

🇩🇿 Rabah Madjer checking in for the #CAFAwards2019

Egypt is getting packed with the legends of the footballing world! 🌟 pic.twitter.com/RnwccOEa6K

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 5, 2020