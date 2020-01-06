ماجر مُستعد لحفل “الكاف”

الرياضة
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ماجر مُستعد لحفل “الكاف”
بقلم أمير بهلول

سيكون الناخب الوطني السابق “رابح ماجر”، حاضرا في حفل “الكاف” المقرر إقامته يوم غد الثلاثاء في “الغردقة” بـ “مصر”.

ونشر الحساب الرسمي لـ “الكاف” صورا لأحد أساطير الكرة الجزائرية لحظة وصوله لـ “مصر”.

وجاء في التغريدة: “رابح ماجر حاضر في حفل الكاف، مصر تستقبل العديد من أساطير كرة القدم الإفريقية”.


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