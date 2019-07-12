ماجر مُنبهر بقديورة ويصفه بـ”البطل”

أشاد الناخب الوطني السابق “رابح ماجر” مُطولا بالدولي الجزائري “عدلان قديورة”، بعد تأهل الخضر للمربع الذهبي من نهائيات كأس إفريقيا.

وصرّح قائلا لقناة “أم بي سي” :”عدلان قديورة ومنذ بداية الدورة الحالية وهو يُقدم آداءا بطوليا في عملية إسترجاع الكُرات”.

وجاءت مُلاحظة صاحب الكعب الذهبي في محلها، بعدما فاجأ “الدبابة” الجميع بمُستويات رائعة في المُباريات التي شارك فيها لحد الساعة.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، تواجد في القائمة النهائية لـ”الخضر” بضربة حظ وهذا بعد الإصابة الخطيرة للصاعد “أسامة شيتة”.

ويتذكر الجميع بأن “جمال بلماضي” صرح وبصفة علنية بأنه لم يكن ينوي منح الفُرصة للاعب “نوتينغهام” لولا المُشكل السالف ذكره.