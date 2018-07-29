ماجر نادم على تدريبه الخضر ويعود إلى قطر

أعرب الناخب الوطني المقال، رابح ماجر، عن ندمه على العودة إلى العارضة الفنية للمنتخب الجزائري بعد خلافته للمدرب الإسباني، لوكاس ألكاراز، حيث كشف الإعلامي بقنوات «بي أن سبورتس» القطرية، محمد نجاري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

أن صاحب الكعب الذهبي تأثر كثيرا لما حدث له ونشر صورة له مع نجم نادي بورتو السابق على متن الطائرة في رحلة الدوحة الجزائر وكتب: «اليوم في رحلة الدوحة الجزائر.. ماجر تأثر كثيرا بما حدث له في المنتخب وندم كثيرا على العودة لتدريبه، ولن أقول أكثر». ويبدو أن خريج مدرسة حسين داي يفضل قضاء قسط من الراحة في قطر من أجل نسيان الضغط الكبير الذي عاشه من طرف الجماهير الجزائرية عقب فشله في قيادة زملاء محرز إلى نتائج إيجابية، وهو ما عجل برحيله، ولم يكشف المصدر نفسه عن إمكانية رؤية ماجر في الأستوديو التحليلي للقنوات القطرية قريبا من عدمه.