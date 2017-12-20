ماجر: “نسعى لضم الأفضل للمنتخب”

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أنه لا فرق بين اللاعب المحلي والمغترب وسيبحث دائما عن ضم الأفضل للمنتخب، كما أكد أيضا أنه سيقف على قائمة اللاعبين المحليين قبل شهر أكتوبر 2018.

وقال ماجر : “في شهر جانفي ستكون هناك مباريات ودية من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين المحليين”.

وأضاف: “ممكن أن نغير اللاعبين في التربصات المقبلة وهذا طبيعي فنحن نبحث عن الأفضل”.

وتابع : “نسعى لضم الأفضل سواء داخل الجزائر أو خارجها، فهدفنا تكون منتخب قوي في تصفيات الكان”.

كما صرح قائلا: “يجب علينا الوقوف على قائمة اللاعبين المحليين قبل شهر أكتوبر لكي نواصل بها في كافة التصفيات”.

من جهة أخرى، أكد “رابح ماجر” أن التغيير في المنتخب الوطني لا يكون بسرعة البرق، بل تدريجيا حتى يحقق التوازن المطلوب.

وقال: “لا يمكننا ضم اللاعبين المحليين من أجل تكوينهم، علينا العمل معهم من أجل الاستفادة منهم”.

وأضاف: “لا يجب أن ننسى أن المنتخب كان مكون من اللاعبين المغتربين فقط، والتغيير لا يكون بسرعة”

وختم كلامه: “نريد تكوين منتخب قوي بمزيج من اللاعبين المحليين واللاعبين المغتربين”.