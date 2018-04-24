ماجر :”هذه حقيقة إستهدافي التتويج بالكان 2019″

أكد الناخب الوطني، رابح ماجر بأن تصريحاته المُتعلقة لجريدة “سوبر ديبورتي” بشأن التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 فُهمت بشكل خاطىء.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”عندما أتحدث للإعلام الأجنبي هاتفيا قد لا أستمع لأسئلتهم بشكل جيد، وهو مايؤثر على ردودي”.

وواصل :”كل ما قُلته، هو أني أتمنى الحصول على نجمة ثانية رفقة الخضر، كمدرب بعدما نجحت في تحقيقها كلاعب”.

وأردف :”عندما أقول أتمنى، فإن ذلك يشملني شخصيا، ويشمل أعضاء الطاقم الفني والفاف والجمهور الجزائري”.

ليستدرك في الأخير ويؤكد عمله لقيادة زملاء محرز، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال دورة الكاميرون ولم لا العودة باللقب القاري.