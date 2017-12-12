ماجر وقرباج يغيبان عن ورشات ندوة تجديد الكرة الجزائرية

غاب الناخب الوطني رابح ماجر، ورئيس الرابطة المحترفة الجزائرية محفوظ قرباج عن ورشات اليوم الثاني من ندوة تجديد الكرة الجزائرية.

وكان ماجر وقرباج حضرا أمس الإثنين في افتتاح ندوة تجديد كرة القدم بنادي الصنوبر، وكانا من بين الحضور الذي تابع الكلمة الافتتاحية لولد علي وزطشي.

قبل أن يغادرا مباشرة بعد نهاية الخطاب الافتتاحي لوزير الشباب والرياضة ورئيس “الفاف”، الأمر الذي أثار استغراب كل الحضور.

وفي المقابل غاب الرجلان عن أعمال اليوم الثاني من الندوة، حيث أثار غيابهما استغراب وتساءلات كل الحضور.

حيث تساءل المشاركون في ندوة تجديد الكرة الجزائرية، عن سبب غيابهما وعن مدى رغبتهما في تجديد المستديرة الجزائرية.