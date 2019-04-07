“ماجر” يتجاهل “محرز”:”صلاح هو أفضل لاعب عربي”

أكد الناخب الوطني السابق “رابح ماجر” أن النجم الدولي المصري لفريق “ليفربول” الإنجليزي “محمد صلاح” هو أفضل لاعب عربي.

وقال صاحب العقب الذهبي في حوار مطول مع موقع “كووورة” العربي:”أنا شخصيًا أحترم صلاح كثيرًا، فهو لاعب لديه أخلاق عالية وإمكانيات كبيرة”.

“أرى أن لكل جيل وقته، ومن قبل كان هناك لاعبين شرفوا إفريقيا والعرب، وحاليًا يوجد سفراء مثل صلاح وبراهيمي ومحرز”.

“الكلام كثير حول صلاح حاليا، ويمكن القول أنه أفضل لاعب عربي حاليًا نظرًا لما يُقدمه مع ليفربول والمنتخب المصري، وأتمنى له المزيد من التألق”.