“ماجر” يتحدث عن “كرمالي” “السيتي” وحقائق آخرى !!

كشف الناخب الوطني السابق “رابح ماجر” عن العديد من الخبايا المثيرة خلال حواره المطول مع موقع “كووورة” العربي اليوم الأحد.

وقال “ماجر” عن الفريق المرشح للتتويج بدوري الأبطال:”كما قلت التكهن صعب، لكن يمكنني ترشيح يوفنتوس أو مانشستر سيتي”.

وعن أفضل مدرب عمل معه:”بالتأكيد عبد الحميد كرمالي مدرب المنتخب الجزائري السابق، كان رجلا وأب بالنسبة لي”.

وعن أقوى حارس واجهه في مسيرته:”شوماخر حارس ألمانيا، والذي سجلت فيه هدفا في مونديال 1982″.

وقال صاحب العقب الذهبي عن أصعب مدافع واجهه:”بالطبع بريغل مدافع ألمانيا، فقد كان مدافعا قويا جدًا”.

وحول أفضل هدف سجله في مسيرته:”سأختار هدفين، الأول هدفي ضد ألمانيا في كأس العالم 1982، والثاني هدفي بالكعب في نهائي دوري الأبطال ضد بايرن ميونخ 1987″.

وإعتبر “ماجر” رحيله عن تديب الخضر أسوء ذكرى في مشواره:”رحيلي عن تدريب منتخب الجزائر مؤخرًا هو أسوء ذكرى في مسيرتي”.

وتحدث “ماجر” عن أفضل لحظة في مسيرته:”الفوز مع بورتو بدوري الأبطال، ورغم أنني لم أحظ بشرف التتويج بكأس العالم مع الجزائر، لكنني فزت بكأس العالم للأندية مع بورتو حين فزنا على بينارول في اليابان بهدفين لهدف، وكان لي الشرف أن أسجل الهدف الثاني، وكانت لحظة رائعة في مسيرتي”.