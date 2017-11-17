ماجر يتهم روراوة بتحريض الأنصار لشتمه والإنقلاب على الخضر

اتهم الناخب الوطني رابح ماجر، بعض الأطرف المحسوبة على المكتب السابق للفاف التسبب في المشاكل التي تحدث له منذ تعيينه مدربا للخضر.

وتمسك اللاعب السابق لبورتو البرتغالي بالكلام الذي وجهه إلى الصحفي في الندوة الصحفية وقال: “لم أقلل من احترامه، وقلت له انه عدو المنتخب الوطني وطلبت منه الكف عن ذلك”

وقال في حواره مع “فرانس فوتبول” اليوم: “أقولها بصوت عال هناك 4 و5 محللين يحاولون أن يقدموا خدمة لأحدهم كان هنا قبلا وهم من أتباعه”

وقال أيضا: “يحاولون مخادعة الرأي العام الجزائري الذين يستغلون أنصار المنتخب”.

وأضاف: “تصرف الأنصار ليس عاديا بتاتا، إنهم يصفرون على المنتخب في ملعبهم”

“هذا الضغط الإعلامي سلبي ويؤثر على اللاعبين ومن واجبي حماية اللاعبين”.

ولم يذكر ماجر اسم الرئيس السابق للفاف محمد روراوة في حواره مع فرانس فوتبول، إلا أن الصحفي الذي حاوره أردف اسم روراوة في إجابة مدرب الخضر