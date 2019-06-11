ماجر: “يجب أن نحترم القائمة التي أعدها بلماضي”

وتحدث المدرب الوطني السابق عن أبرز المرشحين للتويج بلقب الكان خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الماتش” الذي تبثه قناة صدى البلد المصرية قائلا:

“يجب أن نحترم القائمة التي إختارها المدرب جمال بلماضي، والذي جلب اللاعبين المحترفين في أوروبا، وهذا إختيار المدرب الوطني، ونحن دائما وراء الجزائر ومنتخبنا الوطني، وكلنا ننتظر رد فعل اللاعبين في هذه البطولة، لأن هذه فرصة كبيرة لهم لأننا نمملك لاعبين مميزين يلعبون في أندية كبيرة جدا في أوروبا، هذه فرصة لهذا الجيل إن شاء الله يتوج بهذا الكأس لكننا نقولها بحذر لأن المنتخبات الموجودة في مصر قوية جدا”.