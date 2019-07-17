ماجر يحذر من نيانغ ويشبهه ببونجاح

أكد أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، أنّ مهاجم منتخب السنغال مباي نيانغ، خطير جدا، رغم عدم تسجيله للعديد من الأهداف، مشبها دوره بمهاجم الخضر، بغداد بونجاح.

وصرح رابح ماجر، للصحافة المصرية: “صحيح أن نيانغ، لم يسجل أهداف كثيرة في هذه البطولة، لكن حضوره قوي، ويقوم بعمل كبير، يشكل خطورة على دفاع خصومه”.

وأضاف صاحب الكعب الذهبي: “نفس الشيء بالنسبة لمهاجم الخضر، بغداد بونجاح، الذي لم يسجل، لكن حضوره قوي رفقة المنتخب، أمام دفاع الخصم”.

وأكد رابح ماجر، أن الناخب السنغالي، سيواصل الإعتماد على مهاجمه مباي نيانغ، أمام الجزائر، بالرغم لعدم تسجيله للكثير من الأهداف.