ماجر يحضر مُفاجآت كبيرة في قائمة الخضر!!

وعد الناخب الوطني، رابح ماجر، بمُفاجآت كبيرة، خلال القائمة التي سيُعلن عنها خلال التربص القادم والذي يسبق وديتي شهر جوان.

وقال للقناة الإذاعية الأولى :”لدينا مُفاجآت كبيرة جدا، هناك العديد من الأسماء التي تتكلم عليها الصحافة والرأي العام، والقرار النهائي بيدي”.

ورفض أسطورة “بورتو” مرة أخرى الحديث عن إمكانية عودة المُتألقين مع أنديتهم مؤخرا، رايس مبولحي وسفيان فيغولي وحتى رفيق حليش.

وطلب الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء” من الجميع منحه الوقت، مؤكدا ثقته بتحقيق نتائج إيجابية في المُستقبل القريب.