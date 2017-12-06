ماجر يختار تشكيلة الأحلام العربية

قام الناخب الوطني، رابح ماجر، باختيار التشكيلة العربية الأحسن على مرّ التاريخ، وذلك لموقع “MBC PRO SPORTS”.

ولفت صاحب الكعب الذهبي الأنظار، عندما لم يُصنف نجم “ليستر سيتي”، رياض محرز لا مع الأساسيين ولا مع البُدلاء.

وفضل مُدرب “الخضر” منح الأولوية للمصريين، محمد صلاح وحُسام حسن وطاهر أبو زيد في الهجوم، إضافة للإماراتي، عدنان الطلياني كبديل.

ومن الجزائريين، إختار ماجر كل من، لخضر بلومي وشعبان مرزقان وفوزي غولام وفُضيل مغارية، كما وضع صالح عصاد مع الإحتياطيين.

وإضافة لهذه العناصر، اختار أسطورة “بورتو” التونسيين ، طارق ذياب، حاتم الطرابلسي، ساسي عتوقة والسعودي سعيد العويران والكويتي فيصل الدخيل.