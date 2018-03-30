ماجر يخفض سقف أهدافه ويصف إيران بـ”المنتخب الكبير”

خفض رابح ماجر من سقف أهدافه المُستقبلية، وأكد بأن غايته تبقى “التأهل لكأس إفريقيا 2019” بعدما كان ينادي للتتويج بها.

وتحدث لموقع “غول” قائلا :”هدفنا هو التأهل للكان القادمة، وإيران ليست ضمن أهدافنا ولكن التباري أمام مُنافس مُونديالي مُفيد لنا”.

وأضاف :”إيران مُنتخب كبير، ويُدربها صديقي “كارلوس كيروش” الذي عمل هناك لفترة طويلة في وقت أنني جديد في منصبي”.

وواصل :”لقد أظهرنا نضجا كبيرا مُقارنة بالمُباريات السابقة، وكنا نستحق التعادل على الأقل ولكننا دفعنا ثمن هفواتنا”.

وختم :”سجلنا هدفا وخلقنا الكثير من الفُرص، ومن جهتي قمت بتغيير التكتيك وهو ما أعطى ثماره”.