ماجر يدعم مولودية الجزائر قبل مواجهة “الزمالك”

الرياضة
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ماجر يدعم مولودية الجزائر قبل مواجهة “الزمالك”
بقلم أمير بهلول

أكد “رابح ماجر”، أن مباراة “الزمالك” أمام “مولودية الجزائر” ستكون صعبة على الطرفين وأن الحظوظ متساوية.

وصرح “ماجر” لقناة “أون تايم سبورتس”: “الحظوظ في مباراة الزمالك مع المولودية متساوية”.

وأضاف “الزمالك فريق كبير وبه لاعبين مميزين، على رأسهم شيكابالا،  وأيضاً المولودية تملك لاعبين جيدين”.

وتابع: “الفريقان لديهما طموح، وكما نعلم أن مواجهات الفرق المصرية الجزائرية بها تحد كبير، وإن شاء الله الأفضل يفوز، ونرى مباراة كبيرة”.

وأردف قائلا: “أتمنى أن تعود الأندية الجزائرية بقوة للمنافسة على الألقاب القارية مثل مولودية الجزائر، شبيبة القبائل إتحاد العاصمة”.

في حين ختم كلامه: “أتمنى كل التوفيق للأندية الجزائرية في مختلف المسابقات القارية واتمنى أن تعود هذه الأندية بسرعة للتتويجات”.


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