ماجر يدعم مولودية الجزائر قبل مواجهة “الزمالك”

أكد “رابح ماجر”، أن مباراة “الزمالك” أمام “مولودية الجزائر” ستكون صعبة على الطرفين وأن الحظوظ متساوية.

وصرح “ماجر” لقناة “أون تايم سبورتس”: “الحظوظ في مباراة الزمالك مع المولودية متساوية”.

وأضاف “الزمالك فريق كبير وبه لاعبين مميزين، على رأسهم شيكابالا، وأيضاً المولودية تملك لاعبين جيدين”.

وتابع: “الفريقان لديهما طموح، وكما نعلم أن مواجهات الفرق المصرية الجزائرية بها تحد كبير، وإن شاء الله الأفضل يفوز، ونرى مباراة كبيرة”.

وأردف قائلا: “أتمنى أن تعود الأندية الجزائرية بقوة للمنافسة على الألقاب القارية مثل مولودية الجزائر، شبيبة القبائل إتحاد العاصمة”.

في حين ختم كلامه: “أتمنى كل التوفيق للأندية الجزائرية في مختلف المسابقات القارية واتمنى أن تعود هذه الأندية بسرعة للتتويجات”.