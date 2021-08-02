ماجر يدعو الرياضيين والمحسنين للمساهمة في مجابهة كورونا
بقلم كريم.تيغرمت
وجه أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر نداء لكل العائلة الرياضية، والمحسنين، للمساهمة في محاربة فيروس كورونا.
ونشر الدولي الجزائري السابق، مقطع فيديو، جاء فيه: “أوجه نداء لكل العائلة الرياضية، والمحسنين للتبرع بالأموال، والأجهزة الطبية، كل حسب مقدوره لمجابهة كورونا”.
وأضاف صاحب الكعب الذهبي: “علينا مساعدة بلدنا، لتجاوز هذه المحنة، الحياة نعمة من عند الله، علينا ارتداء الكمامات، ولقحوا أنفسكم”.
وتابع رابح ماجر: “أتمنى أن يرفع عنا الله هذا الوباء، وأن تعود الحياة الطبيعية لكل الجزائريين”.
[Vidéo] Lutte anti-covid : Rabah Madjer lance un appel aux dons. pic.twitter.com/rDtnKxzFKZ
— TSA Algérie (@TSAlgerie) August 2, 2021
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