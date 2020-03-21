“ماجر” يرد على اتهامه بالغيرة من “بلماضي” !!

رد صاحب العقب الذهبي “رابح ماجر” على الأحاديث التي تحدثت عن غيرته من الناخب الوطني الحالي “جمال بلماضي” الذي توج بكأس أمم إفريقيا 2019.

“بلماضي” قال لوكالة الأنباء الألمانية:”جمال بلماضي مدرب جيد وقدم الكثير للمنتخب الجزائري، وهو طموح وأتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل”.

“لا يمكن أن أشعر بالغيرة من بلماضي، ولماذا أشعر بهذا؟ كان بلماضي لاعبا سابقا في المنتخب وكنت أشرف على تدريبه لذلك أشعر بسعادة كبيرة لنجاحه وقيادته المنتخب لإنجاز رائع كنت شخصيا أتطلع له عندما توليت تدريب المنتخب وكان حلمي وهدفي الأساسي، لكنهم لم يمنحوني الفرصة وكانت هناك حملة قوية جدا ضدي لكن أنا لم أعد أنظر للماضي أو أبحث خلفي على الإطلاق”.

وختم:”الجزائر في القلب والكرة الجزائرية أيضا، وأقول لهم ما قمتم به أمور مجانية لم يستفد منه أحد على الاطلاق”.