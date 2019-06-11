ماجر يرشح الفراعنة ويتجاهل الجزائر للتتويج بلقب الكان

رشح أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجرالمنتخب المصري للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها أرض الفراعنة في الفترة الممتدة بين 21 جوان و19 جويلية.

وتحدث المدرب الوطني السابق عن أبرز المرشحين للتويج بلقب الكان خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الماتش” الذي تبثه قناة صدى البلد المصرية قائلا:

“المنتخب المصيري منتخب قوي وجيد، يملك لاعبين مميزين وعلى رأسهم اللاعب محمد صلاح الذي أهنئه على لقب رابطة أبطال أوروبا التي توج بها مؤخرا”.

وأضاف: ” المنتخب المصري لا يمكلك أي خيار آخر سوى التتويج بهذه البطولة التي يجب أن تبقى في مصر، كما أرشح كذلك المنتخب السنغالي الذي يملك اللاعب المتألق سيديو ماني، بالإضافة إلى رجوع بعض المنتخبات القوية الأخرى على غرار الكاميرون نيجيريا، وغانا، مع بعض منتخبات المغرب العربي على غرار المنتخب التونسي، والمنتخب المغربي الذي يملك الطموح في هذا البطولة، والمنتخب الجزائري الذي سيقول كلمته في مصر إن شاء الله” .