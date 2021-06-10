ماجر يرفض المقارنة مع محرز ويعلق على تصدره قائمة الهدافين

رفض اسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر المقارنة مع النجم الجزائري رياض محرز، بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأجرى رابح ماجر حوارا مطولا مع موقع “العين الرياضية” تحدث فيه عن العديد من الأمور التي تخص المنتخب الجزائري قائلا:”لا أحب التحدث عن المقارنات، محرز شاب صغير ولديه مشوار ممتاز، أما أنا فأصبحت في الماضي، وسعيد بكل ما حققته في مسيرتي، وأتمنى رؤية المزيد من الإنجازات للمواهب الجزائرية”.

وأضاف: “اليوم محرز وغدًا براهيمي وبعدهما بونجاح، هم يستحقون الكثير، وتحقيق ما وصل له محرز وماجر لتشريف الكرة الجزائرية والعربية”.

وبخصوص تصدر رياض محرز قائمة الهدافين الجزائريين في دوري أبطال أوروبا قال: “لا أركز كثيرًا مع الأرقام، أنا فخور بما حققته في مسيرتي، وأتمنى التوفيق له ولكل اللاعبين الجزائريين الشباب في المستقبل لتحقيق المزيد”.