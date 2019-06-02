“ماجر” يرمي الورود على “صلاح” بعد تتويجه الأوروبي !!

أثنى أسطورة الكرة الجزائرية “رابح ماجر” على النجم الدولي المصري “محمد صلاح” بعد تتويجه رفقة “ليفربول” الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال “ماجر” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية:”أهنئ صلاح بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، كما أهنئ كل الشعب المصري على هذا الفوز المستحق الذي يعد إنجازا للكرة المصرية أيضا”.

“قد يقول البعض إن صلاح سجل هدفا من ركلة جزاء، لكن هذا لا ينقص أبدا من دور هذا اللاعب فيما حققه ليفربول”.

“لست أنانيا وأقولها بصراحة وقناعة أنا سعيد جدا لما حققه صلاح، لأنه لاعب مميز جدا ومجتهد. الكرة العربية إنتظرت 32 سنة لتحرز لقب دوري أبطال أوروبا”.

“كان بإمكاني أن أتوج بالكرة الذهبية بعد الإنجاز الذي حققته مع بورتو، لكن قوانين الجائزة التي كانت تقتصر حصرا على اللاعبين الأوروبيين حرمتني من ذلك”.

“اليوم القوانين تغيرت، ومن حق صلاح أن يتطلع للتتويج بالكرة الذهبية حتى لو كان منافسه ليونيل ميسي الذي أصفه بعبقري كرة القدم”.