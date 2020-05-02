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ماجر يروي كواليس مونديال 1982 ومواجهة الألمان !!

الرياضة
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ماجر يروي كواليس مونديال 1982 ومواجهة الألمان !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عاد الناخب الوطني السابق رابح ماجر للحديث عن عديد الخبايا التي تخص المنتخب الوطني لسنوات الثمانينات ومشاركته في مونديال 1982.

ماجر قال خلال بث مباشر على برنامج ألو بيين في قنوات بيين سبورتس سهرة الجمعة:”أتذكر أننا كنا خائفين في غرف تغيير الملابس قبل مواجهة ألمانيا”.

“كانت أول مشاركة للجزائر في المونديال والمباراة الأولى أوقعتنا ضد بطل أوروبا وأفضل منتخب في العالم آنذاك لكن استطعنا الفوز”.

“دخلنا مواجهة النمسا في الجولة الثانية باستهزاء كبير ماكلفنا الخسارة في المباراة والإقصاء من الدور الأول”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=813812

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