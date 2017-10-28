ماجر يستدعي عطال لمواجهة نيجيريا

الرياضة
  • -
  • 1
ماجر يستدعي عطال لمواجهة نيجيريا
بقلم كريم.تيغرمت

تلقى الدولي الجزائري يوسف عطال، استدعاء من الناخب الوطني رابح ماجر، للتواجد في التربص المقبل للخضر تحضيرا لمواجهة نيجيريا.

ويطمح خريج أكاديمية بارادو، لترسيم مكانته أساسيا في المنتخب الوطني، خلال المواجهة المقبلة للخضر أمام المنتخب النيجيري.

يأتي هذا تزامنا مع الأداء الكبيرالذي يبصم عليه يوسف عطال، هذا الموسم، رفقة ناديه الجديد كورتري في الدوري البلجيكي.

حيث لفت مدافع الخضر، الأنظار إليه في بلجيكا، بعد ثلاثة مباريات فقط شارك فيها مع ناديه كورتري ضمن الدوري البلجيكي.

طالع أيضا

التعليقات (1)

  • بلبكوش إبراهيم

    أتمنى إستدعاء كل من أدم وناس وبغداد بونجاح

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital