تلقى الدولي الجزائري يوسف عطال، استدعاء من الناخب الوطني رابح ماجر، للتواجد في التربص المقبل للخضر تحضيرا لمواجهة نيجيريا.

ويطمح خريج أكاديمية بارادو، لترسيم مكانته أساسيا في المنتخب الوطني، خلال المواجهة المقبلة للخضر أمام المنتخب النيجيري.

يأتي هذا تزامنا مع الأداء الكبيرالذي يبصم عليه يوسف عطال، هذا الموسم، رفقة ناديه الجديد كورتري في الدوري البلجيكي.

حيث لفت مدافع الخضر، الأنظار إليه في بلجيكا، بعد ثلاثة مباريات فقط شارك فيها مع ناديه كورتري ضمن الدوري البلجيكي.