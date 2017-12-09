ماجر يستدعي 21 لاعبا تحسبا للقاء الإمارات

أعلن، اليوم السبت، الناخب الوطني رابح ماجرعن قائمة المُنتخب الوطني المحلي تحسبا لمواجهة المُنتخب الإماراتي وديا يوم 23 ديسمبر الجاري.

ونشر موقع الفاف القائمة المُكونة من 21 لاعبا التي ستدخل في تربص مغلق بالمركز التقني لسيدي موسى يوم 17 ديسمبر الجاري.

قائمة المُنتخب المحلي المعنية بالتربص:

فوزي شاوشي، رشيد بوهنة، عبد القادر صالحي، سيدعلي لكروم، عبد القادر بدران، أكرم جحنيط، محمد خودير زيتي، عبد المومن جابو، مختار بن موسى، فاروق شافعي، محمد بن خماسة ، عبد الرؤوف بن غيث، أيوب عبد اللاوي، أسامة درفلو، إسلام عروس، فريد الملالي، محمد وليد بن شريفة ، سيد علي العمري، عبد النور بلخير، محمد أمين عبيد، سليم بوخنشوش.