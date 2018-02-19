وجه الناخب الوطني رابح ماجر الدعوة لـ25 لاعبا محليا، للدخول في تربص تحضيري من 24 إلى 28 فيفري الجاري، بمركز سيدي موسى.

والجديد في قائمة المحليين، لاعب شبيبة الساورة، عبد الرحمان بورديم، الذي يستدعى لأول مرة لتربص الخضر مع الناخب الوطني رابح ماجر.

وجاءت القائمة المعلن عنها كاملة على النحو التالي:

عبد القادر صالحي، علي لاكروم، محمد نعماني (شباب بلوزداد)، عبد القادر بدران (وفاق سطيف)، سعيد بلكالام، سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل).

مختار بن موسى، فاروق شافعي، محمد بن خماسة، أيوب عبد اللاوي (ا.العاصمة)، الحبيب بوقلمونة، عبد الكريم زواري، نبيل لعمارة (ا.بلعباس).

إسلام عاروس، فريد الملالي، توفيق موساوي (ن.بارادو)، محمد الأمين عبيد، عبد النور بلخير (ش.قسنطينة)، حسين العرفي (ن.حسين داي).

صبري غربي، زين الدين مكاوي (م.وهران). عبد الرحمان بورديم (شبيبة الساورة).