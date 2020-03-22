ماجر يستفز الجزائريين ويعاكس بلماضي من أجل المصريين!

عاد أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، ليصنع الحدث على الساحة، بتصريحات يُعاكس فيها ما قاله خليفته جمال بلماضي.

وأكد صاحب الكعب الذهبي، بأن المصريين قاموا بتشجيع الخضر خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، عكس ما قاله مُدربهم الحالي.

وصرّح خريج مدرسة النصرية قائلا في هذا الشأن :”المصريون شجعونا، وأنا شاهدت ذلك بعيني، كما تم توفير كل شيء لنا”.

وأضاف :”أشكر السلطات المصرية على التنظيم المُحترف للكان، حيث لم يُقصروا على الإطلاق”.

وتأتي هذه الخرجة، بمثابة رد غير مُباشر على بلماضي، الذي أكد بأنه لم يُشاهد المصريين يُشجعون مُحاربي الصحراء.