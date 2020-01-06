ماجر يصنع الحدث رفقة أساطير الكرة الإفريقية

صنع الناخب الوطني السابق، “رابح ماجر”، الحدث في “مصر”، بعد وصوله من أجل حضور حفل الاتحاد الإفريقي المقرر إقامته يوم غد الثلاثاء في الغردقة.

وكان حساب الكاف الرسمي عبر التويتر نشر صورة صاحب الكعب الذهبي رفقة أساطير الكرة الإفريقية بعنوان: “صباح الأساطير”.

يذكر أنه ستجرى مباراة بين الأساطير الإفريقية وحتى العالمية عشية اليوم في القاهرة وبين “الأهرامات”.

هذا وسيكون الأرجنتيني “فيرون” والبرازيلي “كافو” حاضرين في حفل الكاف بعد وصولهما للقاهرة.