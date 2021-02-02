ماجر يضع النقاط على الحروف بخصوص رئاسة الفاف !!

وضح أسطورة كرة القدم الجزائرية “رابح ماجر” حقيقة ترشحه لرئاسة الفاف من عدمها في الانتخابات المُقررة شهر مارس المُقبل.

الناخب الوطني السابق قال في تصريحات حصرية للنهار اليوم الثلاثاء:”أحترم كثيرا الاتحاد الجزائري لكرة القدم لكنني لست مُهتما بالترشح لرئاسة الفاف لا من بعيد ولا من قريب.. اليوم أو غدا”.

وأضاف صاحب العقب الذهبي:”كل ما قيل عن نيتي في الترشح لخلافة خير الدين زطشي مجرد اشاعات لا أساس لها من الصحة”.

يُذكر أن العديد من الصفحات تداولت اشاعة ترشح لاعب بورتو البرتغالي السابق لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.