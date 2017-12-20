ماجر يضع النقاط على الحروف مع المحليين

أكد الناخب الوطني، رابح ماجر، للاعبين المحليين، بأنهم مُطالبون بإثبات مُستواهم بشكل مُستمر ومُستقر، للحصول على ثقته خلال قادم التربصات.

وأشار أسطورة بورتو في تصريحاته الأخيرة لموقع الفاف، بأن “العناصر التي شاركت في تجمع سيدي موسى، كان إستدعاؤها أوليا فقط”.

وأصّر صاحب الكعب الذهبي، على عدم حرق المراحل، وعدم بيع الوهم لنجوم “دوري موبيليس”، خاصة وأن الأماكن غالية داخل “الخضر”.

وختم،اليوم، المنتخب الوطني المحلي تربصه الذي دام أربعة أيام، ولم يُستفد منه الشيء الكثير بسبب كثرة الإصابات وغياب الوديات.