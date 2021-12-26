ماجر يطالب محرز بالبقاء في مانشيستر سيتي و بلايلي بإتخاذ قرار جريء

طالب نجم الكرة الجزائرية رابح ماجر سابقا ثنائي المنتخب الوطني رياض محرز ويوسف بلايلي بإتخاذ قرارات صائبة مستقبلا.

وابدى ماجر استغرابه من مطالبي رياض محرز بمغادرة مانشيستر سيتي في الوقت الراهن. وقال “محرز يلعب في ناد كبير مانشستر سيتي، أصبح نجما كبيرا بعد تتويجه بعدد من الألقاب. كالدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا”.

كما أضاف نجم بورتو سابقا عن قائد الكتيبة الوطنية في حواره. “أتساءل لماذا يقوم محرز أو يفكر بتغيير الفريق. محرز في الفريق المناسب، يلعب مباريات كبيرة ويشرف عليه مدرب كبير و فريقه ينشط له لاعبين مميزين، وأنا شخصيا أرى أن محرز في الفريق المناسب،رغم أن القرار الأخير يعود له”.

وعن بلايلي قال المدرب الأسبق للمنتخب الوطني “نصيحتي لبلايلي أن ينتقل إلى أوروبا، أتمنى أن يلعب في فريق كبير، بل أتمنى أن يخطو زملاؤه الجزائريون والعرب بشكل عام، الذين تألقوا في مونديال العرب 2021، نفس القرار في اللعب بأوروبا”.

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وعرف التصويت إكتساحاً لرياض محرز بمجموع أكثر من 19500 صوت بنسبة فاقت الـ58% عن أقرب منافسيه محمد صلاح. الذي حل ثانياً بمجموع أكثر من 8300 صوت ونسبة 25%. في حين حل كيليان مبابي ثالثاً من الأصوات بمجموع 2822 صوتاً ونسبة 8% من مجموع الأصوات، فيما أتى أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي بالمركز الرابع برصيد 2767 صوت بنسبة 8% وفيديريكو كييزا خامساً بـ241 صوتاً بنسبة 1% من التصويت.