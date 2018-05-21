ماجر يطلب تأجيل ودية البرتغال إلى مابعد الإفطار !

يسعى الناخب الوطني الجزائري، رابح ماجر، تأجيل موعد إنطلاق المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره البرتغالي.

وطلب رابح ماجر، من مسؤولي الإتحاد الجزائري لكرة القدم، محاولة إقناع نظرائهم البرتغاليين بقبول طلب تأجيل موعد إنطلاق هذه المباراة الودية.

وجاء هذا الطلب من صاحب الكعب الذهبي، بالنظر لتزامن توقيت إنطلاق اللقاء المقرر بداية شهر جوان المقبل، مع موعد الإفطار.

حيث يرغب ماجر، في تأجيل المباراة بساعتين عن موعدها المحدد، لإعطاء فرصة للاعبيه وطاقم الخضر للإفطار، بعد يوم صيام.