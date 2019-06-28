ماجر يعترف بـ”رجولة” الخضر ويُدافع عنهم أمام المصريين

دافع أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر عن نجوم المنتخب الوطني، بعدما وُصفوا بـ”العنيفين” من طرف المُدرب البرتغالي “مانويل جوزي”.

ورفض صاحب الكعب الذهبي، ما قاله أسطورة “الأهلي” وبقية المُحللين المصريين، بخصوص الإندفاع الزائد لزملاء يُوسف عطّال أمام منتخب السنغال.

وقال في هذا الشأن لقناة “أم بي سي” :”لا أوافق تماما هذا الطرح، في إفريقيا اللعب بخشونة ورجولة أمر ضروري”.

وختم بخصوص هذه النقطة :”داخل القارة السمراء، الروح التي أظهرها لاعبونا الجزائريون كانت رائعة وضرورية لصناعة الفارق على أرضية الميدان”.