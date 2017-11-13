ماجر يعود لدار الشرع بعد 5779 يوم عن آخر مباراة

يعود الناخب الوطني الجديد، رابح ماجر، لملعب 5 جويلية بعد 5779 يوم عن آخر مباراة قاد فيها التشكيلة الوطنية.

وكانت آخر مباراة قاد فيها صاحب الكعب الذهبي المنتخب الوطني بـ “دار الشرع “، يوم 14 جانفي من عام 2002.

حيث واجه الخضر، منتخب البنين في المباراة التي إنتهت لصالح الخضر بنتيجة 4-0 ضمن التحضيرات لنهائيات كان 2002 بمالي.

وسجل أهداف تلك المباراة كل من مهاجم أوكسير الفرنسي آنذاك، تاسفاوت (ثنائية)، ونسيم أكرور، بالإضافة إلى دزيري الذي سجل الهدف الرابع.

وتواجه التشكيلة الوطنية منتخب إفريقيا الوسطى وديا بملعب 5 جويلية بعد التعادل المخيّب في أول خرجات ماجر أمام نيجيريا.

وستكون هذه المباراة الأولى من نوعها بالنسبة للثلاثي هني، عروس وبن ناصر على ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وتعود آخر مباراة للخضر على ملعب 5 جويلية بتاريخ 14 أكتوبر 2015، والتي كانت أمام السينغال في إطار الإستعدادات الودية

حيث فاز أشبال المدرب غوركيف بنتيجة 1-0 أمام أسود تيرانغا في آخر مباراة أجراها الخضر على المستطيل الأخضر للملعب الأولمبي.

وكانت المباراة أمام المنتخب السينغالي الأخيرة على أرضية ملعب 5 جويلية، لينتقل بعدها محاربو الصحراء إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة

وتضم التشكيلة الحالية لمحاربي الصحراء، 03 لاعبين جدد لم يسبق لهم اللعب بملعب ” دار الشرع “، كما يسميه العاصميون

ويتعلق الأمر بكل من لاعب بارادو الشاب “عروس، سفيان هني، وإسماعيل بن ناصر”.