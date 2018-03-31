ماجر يقوم بخرجة فريدة من نوعها ويتحول لموضع سُخرية

تحول الناخب الوطني، رابح ماجر لموضع سُخرية في وسائل التواصل الإجتماعي بعدم إضافته لـ”فوز وهمي” وإفتخاره به وكأنه تحقق فعليا.

ولم يجد صاحب الكعب الذهبي حرجا في التأكيد على أنه فاز أمام نيجيريا رغم أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وقال بكل ثقة تصريحاته للإذاعية الوطنية وموقع “غول” العالمي :”لعبنا 4 مُباريات فزنا بها.. وأمام إيران لا أعتبر بأننا انهزمنا”.

ويعلم الجميع يعلم بأن الفوز أمام “النسور” كان على “البساط” وبمثابة “هدية” من الإتحاد الدولي بعد إشراك المُنافس للاعب مُعاقب.

وتناسى الرجل الأول في “الخضر” بأنه فاز بمُبارتين فقط تدخلان في تواريخ رسمية، وذلك أمام كل من “إفريقيا الوسطى” و”تانزانيا”.

كما إحتسب ودية المحليين أمام “رواندا” في رصيده رغم أنها خارج تواريخ “الفيفا”.