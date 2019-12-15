ماجر يكشف حقيقة عودته للتدريب

كشف أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، حقيقة عودته للتدريب، وهو المُتوقف عن العمل الميداني منذ مُغادرته للعارضة الفنية للخضر.

وصرّح صاحب الكعب الذهبي لموقع “كورة” قائلا :”لقد تلقيت مُقترحات من بعض الأندية، بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر”.

وواصل :”لقد شكرت الفرق المعنية بالأمر، وقابلت عروضها بالرفض، وباب العودة الى عالم التدريب يبقى مفتوحا، وأعتقد بأنه سيكون قريبًا”.

يُشار بأن خريج مدرسة النصرية، ومنذ إقالته من العارضة الفنية لمُحاربي الصحراء، عاد لميدان التحليل في القنوات خلال فترة الكان.