ماجر يكشف سبب إستدعاء “سليماني” المصاب !

كشف الناخب الوطني “رابح ماجر”، عن السبب الرئيسي الذي جعله يستدعي لاعب نيوكاسل “إسلام سليماني”، رغم إصابته التي منعته مع المشاركة مع فريقه.

وقال ماجر في تصريح لموقع “الفاف”: “سليماني مثلما تعلمون، كان مصاب لفترة طويلة”.

وأضاف: “تركته مع اللاعبين من أجل روح المجموعة ومن أجل أمور أخرى”.

وتابع: “ونريد منه أن يسترجع كامل إمكانياته البدنية والتقنية”.

وأردف “سنرى ماذا تطور إصابة سليماني، اذا كان كل بإمكانياته سيكون حاضرا معنا ضد تانزانيا وإيران”.

وختم كلامه:”لن نغامر باللاعب بطبيعة الحال، فنحن نفكر في اللاعب وفي مسيرته مع ناديه، سليماني يلعب دور كبير في المنتخب”.