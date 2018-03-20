ماجر يكشف سبب إستدعاء “سليماني” المصاب !

الرياضة
  • -
  • 0
ماجر يكشف سبب إستدعاء “سليماني” المصاب !
بقلم أمير بهلول

كشف الناخب الوطني “رابح ماجر”، عن السبب الرئيسي الذي جعله يستدعي لاعب نيوكاسل “إسلام سليماني”، رغم إصابته التي منعته مع المشاركة مع فريقه.

وقال ماجر في تصريح لموقع “الفاف”: “سليماني مثلما تعلمون، كان مصاب لفترة طويلة”.

وأضاف: “تركته مع اللاعبين من أجل روح المجموعة ومن أجل أمور أخرى”.

وتابع: “ونريد منه أن يسترجع كامل إمكانياته البدنية والتقنية”.

وأردف “سنرى ماذا تطور إصابة سليماني، اذا كان كل بإمكانياته سيكون حاضرا معنا ضد تانزانيا وإيران”.

وختم كلامه:”لن نغامر باللاعب بطبيعة الحال، فنحن نفكر في اللاعب وفي مسيرته مع ناديه، سليماني يلعب دور كبير في المنتخب”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital