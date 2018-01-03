ماجر يكشف عن قائمة الخضر المعنية بمواجهة رواندا

أعلن مدرب المنتخب المحلي، رابح ماجر، عن قائمة الـ21 لاعبا المعنية بمواجهة منتخب رواندا يوم 10 جانفي الجاري.

وتجري هذه المباراة الودية بتونس، حيث ستكون فرصة مناسبة للناخب الوطني رابح ماجر، من أجل معاينة لاعبي البطولة الوطنية.

قائمة الـ21 لاعب:

فوزي شاوشي، رشيد بوهنة (مولودية الجزائر)

عبد القادر صالحي ، علي لاكروم( شباب بلوزداد)

عبد القادر بدران، أكرم جحنيط، محمد خوتي زيتي، عبد المومن جابو (وفاق سطيف)

مختار بن موسى، فاروق شافعي، محمد بن خماسة، عبد الرؤوف بن غيث، أيوب عبد اللاوي (إتحاد العاصمة)

الحبيب بوقلمونة (إتحاد بلعباس)

إسلام عروس، فريد الملالي ( بارادو)

محمد وليد بن شريفة، سيد علي لعمري، عبد النور بلخير محمد لمين عبيد (شباب قسنطينة)

سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل)