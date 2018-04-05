ماجر يكشف عن قائمة الـ 24 المعنية بمواجهة المنتخب السعودي

في حراسة المرمى: شاوشي، صالحي، موساوي

في الدفاع: عروس(بارادو)، عزي(مولودية الجزائر)، نعماني(شباب بلوزداد)، شافعي(إتحاد العاصمة)، بلكالام(شبيبة القبائل)، بدران(سطيف)، بن موسى(إتحاد العاصمة)، عبد اللاوي (إتحاد العاصمة)،

في وسط الميدان: غربي صبري (مولودية وهران)، بن خماسة(إتحاد العاصمة)، بوخنشوش(شبيبة القبائل)، العرفي(نصر حسين داي)، ثابتي(إتحاد بلعباس)، زواري (إتحاد بلعباس)، شريف الوزاني(مولودية الجزائر)

في الهجوم: الملالي(بارادو)، بلخير (شباب قسنطينة)، لاكروم (شباب بلوزداد)، بورديم (شبيبة الساورة)، عبيد (شباب قسنطينة)، بوقلمونة (شباب قسنطينة).

القائمة الإحتياطية:

درفلو(إتحاد العاصمة)، مكاوي (مولودية وهران)، بن دبكة (مولودية الجزائر)، نقاش (مولودية الجزائر)، غايا (نصر حسين داي).