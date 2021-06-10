ماجر يكشف هوية فخر العرب الحقيقي

الرياضة
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ماجر يكشف هوية فخر العرب الحقيقي
بقلم كريم.تيغرمت

كشف أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر أفضل اللاعبين العرب في الوقت الحالي، حسب رأيه الشخصي.

وصرح ماجر، في حوار لصحيفة “العين الرياضية”: “بكل واقعية ومنطق، هذا الموسم تألق المغربي حكيمي، ومواطنه زياش، والجزائري محرز، والمصري محمد صلاح”.

وأضاف صاحب الكعب الذهبي: “هم أفضل من يمثلون الكرة العربية في الوقت الحالي، وأتمنى لهم التوفيق”.

وبخصوص اللاعب الأحق بلقب فخر العرب، بين الثنائي محرز، وصلاح، أوضح رابح ماجر: “لا أحب المقارنة بينهما، فكلاهما مميز ونجم في ناديه، ويمثلان الكرة العربية في أوروبا، وهما فخر لكل العرب، هذا كل ما يمكنني قوله”.


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