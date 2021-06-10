ماجر يكشف هوية فخر العرب الحقيقي

كشف أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر أفضل اللاعبين العرب في الوقت الحالي، حسب رأيه الشخصي.

وصرح ماجر، في حوار لصحيفة “العين الرياضية”: “بكل واقعية ومنطق، هذا الموسم تألق المغربي حكيمي، ومواطنه زياش، والجزائري محرز، والمصري محمد صلاح”.

وأضاف صاحب الكعب الذهبي: “هم أفضل من يمثلون الكرة العربية في الوقت الحالي، وأتمنى لهم التوفيق”.

وبخصوص اللاعب الأحق بلقب فخر العرب، بين الثنائي محرز، وصلاح، أوضح رابح ماجر: “لا أحب المقارنة بينهما، فكلاهما مميز ونجم في ناديه، ويمثلان الكرة العربية في أوروبا، وهما فخر لكل العرب، هذا كل ما يمكنني قوله”.