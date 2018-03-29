ماجر يلتزم بإتفاقه مع “نيوكاسل”

إلتزم الناخب الوطني، رابح ماجر، بالإتفاق بينه وبين “نيوكاسل” بشأن عدم المُغامرة بصحة الدولي الجزائري، إسلام سليماني العائد من الإصابة.

وأشارت تقارير بريطانية لإرتياح الطاقم الفني لـ”الماغ بايز” لإكتفاء الرجل الأول في “الخضر” بالدفع بمُهاجمه لـ20 دقيقة فقط، أمام “إيران”.

وكان صاحب الكعب الذهبي وعد نظيره “رافاييل بنيتيز” بالتعامل بحذر شديد مع صحة “سوبر سليم” والسماح له بإسترجاع لياقته تدريجيا.

وسيعود إبن عين البنيان لإنجلترا وهو في كامل جاهزيته، في إنتظار مُشاركته لأول مرة منذ الميركاتو الشتوي مع فريقه الجديد.